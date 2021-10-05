Руководство Манчестер Юнайтед приняло решение о будущем Сульшера
19:43 - Читати українською
Уле Гуннар Сульшер прочно держится на тренерском мостике Манчестер Юнайтед.
Руководство клуба даже не рассматривает увольнение норвежца в ближайшей перспективе, информирует The Sun.
Манчестер Юнайтед продлил контракт с ассистентом Сульшера
Последние результаты "красных дьяволов" несколько настораживают – всего одна победа в 4 матчах. Впрочем, боссы МЮ довольны общим прогрессом и не собираются менять Сульшера. Летом специалист получил новый контракт сроком до 2024 года.
Добавим, что сейчас Манчестер Юнайтед идет четвертым в турнирной таблице АПЛ, а в Лиге чемпионов набрал 3 очка за 2 тура.
Сульшер вичистив авгієві стайні в МЮ, але тепер команді потрібен "справжній" тренер – новий контракт виглядає помилкою
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