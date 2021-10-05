Руководство клуба даже не рассматривает увольнение норвежца в ближайшей перспективе, информирует The Sun.

Манчестер Юнайтед продлил контракт с ассистентом Сульшера

Последние результаты "красных дьяволов" несколько настораживают – всего одна победа в 4 матчах. Впрочем, боссы МЮ довольны общим прогрессом и не собираются менять Сульшера. Летом специалист получил новый контракт сроком до 2024 года.

Добавим, что сейчас Манчестер Юнайтед идет четвертым в турнирной таблице АПЛ, а в Лиге чемпионов набрал 3 очка за 2 тура.

Сульшер вичистив авгієві стайні в МЮ, але тепер команді потрібен "справжній" тренер – новий контракт виглядає помилкою