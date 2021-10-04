Манчестер Юнайтед продовжив контракт із асистентом Сульшера
Тренер МЮ Майк Фелан продовжить працювати у таборі "червоних дияволів".
Керівництво Манчестер Юнайтед продовжило співпрацю з Майком Феланом, повідомляє офіційний сайт клубу.
"Роналду вже не мале щеня": Сульшер не обіцяє зірці недоторканне місце в основі
59-річний фахівець залишив свій підпис на контракті до літа 2024-го. Фелан приєднався до тренерського штабу Уле Гуннара Сульшера у грудні 2018-го. Раніше фахівець вже мав досвід роботи в МЮ, працюючи під керівництвом Алекса Фергюсона (2008-2013 роки).
Нагадаємо, саме до літа 2024-го розрахована співпраця з головним тренером манкуніанців Уле Гуннаром Сульшером.
Ліверпуль розписав бойову нічию у шаленому матчі з Манчестер Сіті – скажений Гвардіола та провал на фланзі Зінченка