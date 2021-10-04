Керівництво Манчестер Юнайтед продовжило співпрацю з Майком Феланом, повідомляє офіційний сайт клубу.

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59-річний фахівець залишив свій підпис на контракті до літа 2024-го. Фелан приєднався до тренерського штабу Уле Гуннара Сульшера у грудні 2018-го. Раніше фахівець вже мав досвід роботи в МЮ, працюючи під керівництвом Алекса Фергюсона (2008-2013 роки).

Нагадаємо, саме до літа 2024-го розрахована співпраця з головним тренером манкуніанців Уле Гуннаром Сульшером.

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