Головний тренер англійського Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер опинився на межі відставки після гучної поразки від Уотфорда (1:4) в рамках 12-го туру Прем'єр-ліги.

Боси МЮ поки не схвалили відставку норвежця, повідомляє Sky Sports.

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Правління манкуніанців провело екстрене засідання після фіаско. Однак, рішення звільнити Сульшера так і не ухвалило. Відставка тренера коштуватиме Юнайтед 9 млн євро. Такі умови прописані в контракті фахівця, підписаному влітку.

Нагадаємо, що в останніх семи турах АПЛ Манчестер Юнайтед здобув лише одну перемогу. Нині команда перебуває на 7-й сходинці, відстаючи від топ-4 на 6 очок.

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