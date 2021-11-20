"Позитивна реакція надійшла занадто пізно – в перерві. До вилучення ми грали добре в другому таймі. Перший – найгірших з тих, що ми провели. Важко пояснити, чому ми грали саме так, чому дозволяли їм заходити в наш штрафний майданчик. Їхній воротар міг вийти до центральної лінії та закидати м'яч у штрафний. Нас переграли.

Повне фіаско Сульшера у відеоогляді матчу Уотфорд – Манчестер Юнайтед – 4:1

Дуже боляче. У Прем'єр-лізі доводиться грати проти хороших гравців і таких хороших суперників, як Уотфорд. Зараз хлопці перебувають у жахливому психологічному стані. Ми підвели себе та вболівальників. Стояти тут і пояснювати це – важко, але це футбол, ми повинні прийняти такий підсумок.

Погляд на створені ними моменти та забиті голи наводить на думку, що вони перебороли нас, вигравали єдиноборства, були першими на відскоках. Не те, що могло б вас здивувати. Я розчарований, що ми не змогли підлаштуватися під суперника.

Я працюю на клуб і з клубом, я був тут 18 років, і комунікація у нас налагоджена. Якщо клуб планує щось зробити, то ця розмова буде між клубом і мною, а не між мною і вами. Ми знаємо, що результати не надто вдалі. Ми в поганому становищі, але це частина футболу. Почуваюся пригніченим", – цитує норвежця BBC Sport.

Відзначимо, що в останніх семи матчах чемпіонату Англії МЮ здобув лише одну перемогу, розгромивши Тоттенхем 30 жовтня.

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