Главный тренер английского Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер оказался на грани отставки после громкого поражения от Уотфорда (1:4) в рамках 12-го тура Премьер-лиги.

Боссы МЮ пока не одобрили отставку норвежца, сообщает Sky Sports.

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Правление манкунианцев провело экстренное заседание по итогам фиаско. Однако решение уволить Сульшера так и не приняло. Отставка тренера обойдется Юнайтед в 9 млн евро. Такие условия прописаны в контракте специалиста, подписанном летом.

Напомним, что в последних семи турах АПЛ Манчестер Юнайтед одержал только одну победу. В данный момент команда находится на 7-й строчке, отставая от топ-4 на 6 очков.

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