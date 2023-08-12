Важка травма Тібо Куртуа змусила мадридців швидко розпочати пошуки нового воротаря. Реал розглядав на заміну бельгійця голкіпера Челсі Кепу Аррісабалагу.

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Як інформує Фабріціо Романо, лондонці в усній формі узгодили з "вершковими" деталі переходу іспанця. Реал орендує Аррісабалагу у Челсі терміном на один рік без зобов'язання викупу. Зазначається, що Кепа одразу сказав "так" мадридцям, хоча вів перемовини з Баварією. Голкіпер вже попрощався з партнерами по команді.

Кепа виступає за лондонців з 2018 року. Він зцграв за "синіх" у 163 матчах. Його чинна угода діє до 2025 року. Аррісабалага у складі Челсі вигравав Лігу чемпіонів 2020/21.

Нагадаємо, що за Реал виступає український голкіпер Андрій Лунін. Раніше повідомлялось, що мадридці не розраховують на нього і готові відпустити влітку поточного року. Втім, травма Куртуа змінила думку керівництва "вершкових".

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