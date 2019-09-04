Кендзьора зізнався, що міг покинути Динамо влітку

Захисник Динамо Томаш Кендзьора розповів, що мав варіанти для переходу в інший клуб.

"Було кілька пропозицій, але залишився в Динамо. Будемо боротись за очки в Лізі Європи, на жаль, не в Лізі чемпіонів", – цитує Кендзьору x-news sport.

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Наразі футболіст перебуває у таборі збірної Польщі, де готується до матчів відбіркового циклу Євро-2020 проти Словенії та Австрії, які відбудуться 6 та 9 вересня відповідно.

Кендзьора перейшов у Динамо влітку 2017 року з Леха. За цей час поляк двічі виграв Суперкубок України.

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