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Кендзьора зізнався, що міг покинути Динамо влітку

14:09 1020 Читать на русском
Кендзьора зізнався, що міг покинути Динамо влітку
Томаш Кендзьора / ФК Динамо Київ

Захисник Динамо Томаш Кендзьора розповів, що мав варіанти для переходу в інший клуб.

"Було кілька пропозицій, але залишився в Динамо. Будемо боротись за очки в Лізі Європи, на жаль, не в Лізі чемпіонів", – цитує Кендзьору x-news sport.

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Наразі футболіст перебуває у таборі збірної Польщі, де готується до матчів відбіркового циклу Євро-2020 проти Словенії та Австрії, які відбудуться 6 та 9 вересня відповідно.

Кендзьора перейшов у Динамо влітку 2017 року з Леха. За цей час поляк двічі виграв Суперкубок України.

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Динамо Динамо Трансфери Томаш Кендзьора Томаш Кендзьора Трансфери Динамо Київ Трансфери чемпіонату України
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