Кендзера признался, что мог покинуть Динамо летом

Защитник Динамо Томаш Кендзера рассказал, что имел варианты для перехода в другой клуб.

"Было несколько предложений, но остался в Динамо. Будем бороться за очки в Лиге Европы, к сожалению, не в Лиге чемпионов", – цитирует Кендзеру x-news sport.

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Сейчас футболист находится в расположении сборной Польши, где готовится к матчам отборочного цикла Евро-2020 против Словении и Австрии, которые состоятся 6 и 9 сентября соответственно.

Кендзера перешел в Динамо летом 2017 года из Леха. За это время поляк дважды выиграл Суперкубок Украины.

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