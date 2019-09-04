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Кендзера признался, что мог покинуть Динамо летом

14:09 90 Читати українською
Кендзера признался, что мог покинуть Динамо летом
Томаш Кендзера / ФК Динамо Киев

Защитник Динамо Томаш Кендзера рассказал, что имел варианты для перехода в другой клуб.

"Было несколько предложений, но остался в Динамо. Будем бороться за очки в Лиге Европы, к сожалению, не в Лиге чемпионов", – цитирует Кендзеру x-news sport.

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Сейчас футболист находится в расположении сборной Польши, где готовится к матчам отборочного цикла Евро-2020 против Словении и Австрии, которые состоятся 6 и 9 сентября соответственно.

Кендзера перешел в Динамо летом 2017 года из Леха. За это время поляк дважды выиграл Суперкубок Украины.

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