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Кендзьора попросив вибачення у вболівальників Динамо за пропущений гол від Зорі

08:54 - Читать на русском
Кендзьора попросив вибачення у вболівальників Динамо за пропущений гол від Зорі
Динамо – Зоря – 3:1 / ФК Динамо

Польський захисник Динамо Томаш Кендзьора поділився враженнями від вирішальної перемоги своєї команди над Зорею (3:1).

13’ Віктор Циганков
16’ Сергій Сидорчук
35’ Віктор Циганков
 
Артем Громов 3’
3’ Артем Громов
13’ Віктор Циганков
16’ Сергій Сидорчук
35’ Віктор Циганков

"Це був дуже важливий матч для нас з точки зору турнірної таблиці. Почали ми не дуже добре, я помилився у моменті з пропущеним голом. Прошу вибачення за це перед уболівальниками і командою – з моїм досвідом припускатися таких помилок не можна.

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На щастя, ми досить швидко зрівняли рахунок, потім забили другий, а невдовзі і третій м’ячі, і виграли цей поєдинок. Я дуже радий і вдячний партнерам, усій команді, що так вийшло.

Чи встигнемо підготуватися до матчу з Колосом? Звичайно, адже ми вже тривалий час граємо кожні три дні, і звикли до цього, тож жодних проблем не виникне. Недооцінки суперника не буде, адже, якщо ми не виграємо у Колоса, то перемога над Зорею нічого не варта. Тому у неділю треба боротися і грати на перемогу, аби з хорошим настроєм йти у відпустку", – цитує Кендзьору офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, Динамо у 31-му турі впевнено здолало Зорю 3:1 і перед останнім туром випереджає луганську команду вже на два очки.

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УПЛ Динамо - Зоря Динамо Динамо Зоря Зоря Томаш Томаш Кендзьора
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