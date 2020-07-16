Динамо – Зоря – відео голів

Динамо приймає Зорю у центральному матчі 31 туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу Динамо – Зоря на "Футбол 24".

Центральний матч 31-го туру УПЛ Динамо – Зоря розпочався о 19:00 на київському НСК Олімпійський. На момент початку гри луганці перебували на другій позиції з відривом від Динамо в одне очко, а Десна, яка йшла четвертою, відставала від Зорі на два залікових бали. Кияни в разі поразки втрачають шанси на срібні медалі, а у випадку перемоги відкриють собі шлях до срібла.

Динамо – Зоря: онлайн-відеотрансляція битви за друге місце в УПЛ

Вже на другій хвилині Зоря вийшла вперед. Банальне вкидання аута поставило у пастку захисників Динамо, які не зорієнтувалися в ситуації, випустивши Громова віч-на-віч із Бущаном. Екс-динамівець свій шанс не змарнував, пробивши повз голкіпера. 0:1 – команда Скрипника шокує Динамо.

Динамо – Зоря: відео гола Громова

Втім, вже на 14-й та 15-й хвилинах кияни забили двічі у відповідь. Відзначилися Циганков та Сидорчук. В обох випадках асистував Віталій Буяльський. Спершу Циганков розстріляв Мацапуру (номінально четвертого кіпера Зорі) ударом з лінії воротарського, зрівнявши рахунок, а тут же Сидорчук ударом з кута штрафного вдруге вразив ворота Зорі. Кияни швидко перевернули хід гри після провального початку поєдинку.

Динамо – Зоря: відео гола Циганкова:

Динамо – Зоря: відео гола Сидорчука: