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ДИНАМО - ЗОРЯ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ПЕРША ЛІГА ДЕСНА - ОЛЕКСАНДРІЯ

Динамо – Зоря – відео голів

19:17 - Читать на русском
Динамо – Зоря – відео голів
Динамо – Зоря – відео голів та огляд матчу 16 липня 2020 / ФК Динамо

Динамо приймає Зорю у центральному матчі 31 туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу Динамо – Зоря на "Футбол 24".

13’ Віктор Циганков
16’ Сергій Сидорчук
35’ Віктор Циганков
 
Артем Громов 3’
3’ Артем Громов
13’ Віктор Циганков
16’ Сергій Сидорчук
35’ Віктор Циганков

Центральний матч 31-го туру УПЛ Динамо – Зоря розпочався о 19:00 на київському НСК Олімпійський. На момент початку гри луганці перебували на другій позиції з відривом від Динамо в одне очко, а Десна, яка йшла четвертою, відставала від Зорі на два залікових бали. Кияни в разі поразки втрачають шанси на срібні медалі, а у випадку перемоги відкриють собі шлях до срібла.

Динамо – Зоря: онлайн-відеотрансляція битви за друге місце в УПЛ

Вже на другій хвилині Зоря вийшла вперед. Банальне вкидання аута поставило у пастку захисників Динамо, які не зорієнтувалися в ситуації, випустивши Громова віч-на-віч із Бущаном. Екс-динамівець свій шанс не змарнував, пробивши повз голкіпера. 0:1 – команда Скрипника шокує Динамо.

Динамо – Зоря: відео гола Громова

Втім, вже на 14-й та 15-й хвилинах кияни забили двічі у відповідь. Відзначилися Циганков та Сидорчук. В обох випадках асистував Віталій Буяльський. Спершу Циганков розстріляв Мацапуру (номінально четвертого кіпера Зорі) ударом з лінії воротарського, зрівнявши рахунок, а тут же Сидорчук ударом з кута штрафного вдруге вразив ворота Зорі. Кияни швидко перевернули хід гри після провального початку поєдинку.

Динамо – Зоря: відео гола Циганкова:

Динамо – Зоря: відео гола Сидорчука:

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