Кендзёра попросил прощения у болельщиков Динамо за пропущенный гол от Зари

Польский защитник Динамо Томаш Кендзера поделился впечатлениями от решающей победы своей команды над Зарей (3:1).

"Это был очень важный матч для нас с точки зрения турнирной таблицы. Начали мы не очень хорошо, я ошибся в моменте с пропущенным голом. Прошу прощения за это перед болельщиками и командой – с моим опытом допускать таких ошибок нельзя.

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К счастью, мы достаточно быстро сравняли счет, потом забили второй, а вскоре и третий мячи, и выиграли этот поединок. Я очень рад и благодарен партнерам, всей команде, что так получилось.

Успеем ли подготовиться к матчу с Колосом? Конечно, ведь мы уже длительное время играем каждые три дня, и привыкли к этому, поэтому никаких проблем не возникнет. Недооценки соперника не будет, ведь, если мы не выиграем у Колоса, то победа над Зарей ничего не стоит. Поэтому в воскресенье надо бороться и играть на победу, чтобы с хорошим настроением идти в отпуск", – цитирует Кендзёру официальный сайт Динамо.

Напомним, Динамо в 31-м туре уверенно обыграло Зарю 3:1 и перед последним кругом опережает луганскую команду уже на два очка.

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