Бойовий мир у відеоогляді матчу Динамо – Шахтар
Динамо та Шахтар розписали нічию у центральному матчі 10-го туру УПЛ. Дивіться відеоогляд зустрічі Динамо – Шахтар на Футбол 24.
Чудову нагоду відкрити рахунок мав Де Пена, але м'яч після його удару влучив у стійку. Шахтар одразу ж відповів пострілом Патріка – вище, а Марлос у фірмовому стилі пробивав у дальній кут – невлучно. Динамо ж могло забивати, зокрема, після рикошету оборонця "гірників".
Динамо зупинило Шахтар у гарячій битві туру і зберегло лідерство в УПЛ
По перерві команди не збавляли обертів та відповідали атакою на атаку. Шанси відзначитись мали Циганков, Додо, Педрінью і не лише. Зрештою, фінальний свисток зафіксував нульову, але бойову нічию. Кияни зберегли лідерство та 3-очкову перевагу над донеччанами.