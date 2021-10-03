Чудову нагоду відкрити рахунок мав Де Пена, але м'яч після його удару влучив у стійку. Шахтар одразу ж відповів пострілом Патріка – вище, а Марлос у фірмовому стилі пробивав у дальній кут – невлучно. Динамо ж могло забивати, зокрема, після рикошету оборонця "гірників".

Динамо зупинило Шахтар у гарячій битві туру і зберегло лідерство в УПЛ

По перерві команди не збавляли обертів та відповідали атакою на атаку. Шанси відзначитись мали Циганков, Додо, Педрінью і не лише. Зрештою, фінальний свисток зафіксував нульову, але бойову нічию. Кияни зберегли лідерство та 3-очкову перевагу над донеччанами.