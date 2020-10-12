Екс-хавбек збірної Німеччини перепідписав контракт із "джмелями", повідомляє офіційний сайт клубу.

Гьотце офіційно став гравцем ПСВ

Кель залишиться у Дортмунді мінімум ще на 2 роки. Фахівець приєднався до Борусії посеред сезону 2001/02. У статусі гравця він провів у жовто-чорній формі 13,5 сезонів, а після завершення ігрової кар'єри пересів у крісло функціонера. Нині Кель обіймає посаду директора команди та відповідає за налагодження контактів між босами клубу та гравцями.

До слова, Борусія Д стартувала в чемпіонаті з двох перемог у 3-х турах. Наразі "джмелі" посідають 5-те місце в Бундеслізі.

Ганьба Ліверпуля та Ман Юнайтед, божественна Аталанта на фоні скандалу і перша невдача Кумана в Барсі – огляд вікенду