Екс-півзахисник дортмундської Борусії Маріо Гьотце продовжить кар'єру в ПСВ, повідомляє офіційний сайт нідерландського клубу.

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28-річний футболіст підписав з "червоно-білими" контракт терміном на 2 роки. До нової команди Маріо приєднався на правах вільного агента. Німець виступатиме у футболці з номером 27.

Нагадаємо, за "джмелів" Гьотце виступав з липня 2016 року, перейшовши у Дортмунд з Баварії за 22 млн євро. Півзахисник ставав чемпіоном світу-2014 у складі збірної Німеччини – саме його вирішальний гол у ворота Аргентини приніс Бундестіму трофей. У минулому сезоні Бундесліги Гьотце провів 15 матчів, в яких відзначився трьома голами. Transfermarkt оцінює гравця у 10,5 млн євро.

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