Гьотце офіційно став гравцем ПСВ
Ередивізі поповнилась чемпіоном світу. Маріо Гьотце вирішив продовжити виступи в складі ПСВ.
Екс-півзахисник дортмундської Борусії Маріо Гьотце продовжить кар'єру в ПСВ, повідомляє офіційний сайт нідерландського клубу.
Аталанта придбала нападника ПСВ за 9 млн євро
28-річний футболіст підписав з "червоно-білими" контракт терміном на 2 роки. До нової команди Маріо приєднався на правах вільного агента. Німець виступатиме у футболці з номером 27.
Нагадаємо, за "джмелів" Гьотце виступав з липня 2016 року, перейшовши у Дортмунд з Баварії за 22 млн євро. Півзахисник ставав чемпіоном світу-2014 у складі збірної Німеччини – саме його вирішальний гол у ворота Аргентини приніс Бундестіму трофей. У минулому сезоні Бундесліги Гьотце провів 15 матчів, в яких відзначився трьома голами. Transfermarkt оцінює гравця у 10,5 млн євро.
"Демарш" Мессі, бомби Челсі, зміни в Барселоні не на користь Зінченка, Реал дивує – головне про трансфери літа 2020