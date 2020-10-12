Легенда дортмундской Боруссии Себастьян Кель и в дальнейшем будет работать на Вестфаленштадион.

Экс-хавбек сборной Германии переподписал контракт с "шмелями", сообщает официальный сайт клуба.

Гетце официально стал игроком ПСВ

Кель останется в Дортмунде минимум еще на 2 года. Специалист присоединился к Боруссии посреди сезона 2001/02. В статусе игрока он провел в желто-черной форме 13,5 сезонов, а после завершения игровой карьеры пересел в кресло функционера. Ныне Кель занимает должность директора команды и отвечает за налаживание контактов между боссами клуба и игроками.

К слову, Боруссия Д стартовала в чемпионате с двух побед в 3-х турах. В данный момент "шмели" занимают 5-е место в Бундеслиге.

Ганьба Ліверпуля та Ман Юнайтед, божественна Аталанта на фоні скандалу і перша невдача Кумана в Барсі – огляд вікенду