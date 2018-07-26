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КДК ФФУ розгляне справу Ісмаїлі 27 липня

15:40 441 Читать на русском
КДК ФФУ розгляне справу Ісмаїлі 27 липня
Ісмаїлі / фото: ФК Шахтар

Секретар КДК ФФУ Ігор Грищенко розповів, що комітет вже завтра розгляне питання щодо вилучення захисника Шахтаря Ісмаїлі в матчі за Суперкубок України-2018 проти Динамо.

Нагадаємо, в матчі Шахтар – Динамо за Суперкубок України-2018 Ісмаїлі був вилучений з поля та пропустив поєдинок проти Десни в 1 турі УПЛ. Пізніше з'явилась інформація, що бразилець може отримати додаткову дискваліфікацію та не зіграти проти Динамо вже в рамках УПЛ.

Шахтар вважає, що для додаткової дискваліфікації Ісмаїлі немає жодних підстав

"Це питання буде розглядатися в п'ятницю, 27 липня, на засіданні КДК ФФУ. Зараз йде збір всієї інформації, пояснень від арбітрів, футболістів.

З урахуванням всього цього в п'ятницю буде винесено рішення, готуватися Ісмаїлі до матчу з Динамо чи ні", – цитує Ігоря Грищенка Footboom.

Шахтар – Динамо: відео сутички футболістів, яка закінчилась двома вилученнями

Суперкубок України

Шахтар - Динамо: Субота 21 липня 2018

Шахтар
Матч завершено
0 : 1
Динамо
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Шахтар Шахтар КДК ФФУ Ігор Грищенко Шахтар - Динамо Ісмаїлі Ісмаїлі ФФУ
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