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СУПЕРКУБОК УКРАЇНИ ШАХТАР - ДИНАМО АНДРІЙ ЯРМОЛЕНКО ТРАНСФЕРИ

Шахтар – Динамо: відео сутички футболістів, яка закінчилась двома вилученнями

01:00 321 Читать на русском
Шахтар – Динамо: відео сутички футболістів, яка закінчилась двома вилученнями
Шахтар – Динамо / Фото: ФК Шахтар

Наприкінці поєдинку Шахтаря та Динамо відбулась штовханина між футболістами обох команд.

Епізод стався під час додаткового часу поєдинку. Тотовицький намагався дістати м'яч у штрафному майданчику Динамо, проте не зміг цього зробити та опинився на газоні. Це не сподобалось Кадару і він вирішив штовхнути Тотовицького, який лежав.

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В підсумку червоні картки отримали захисник Шахтаря Ісмаїлі та "динамівець" Бурда.

Нагадаємо, Динамо перемогло Шахтар та здобуло Суперкубок України.

Шахтар – Динамо – 0:1 – відео гола та огляд матчу

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
Суперкубок України

Шахтар - Динамо: Субота 21 липня 2018

Шахтар
Матч завершено
0 : 1
Динамо
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Теги
Суперкубок України Відеоновини Шахтар - Динамо Ісмаїлі Ісмаїлі Микита Бурда Микита Бурда Шахтар Шахтар Динамо Динамо
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