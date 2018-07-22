Шахтар – Динамо: відео сутички футболістів, яка закінчилась двома вилученнями

Наприкінці поєдинку Шахтаря та Динамо відбулась штовханина між футболістами обох команд.

Епізод стався під час додаткового часу поєдинку. Тотовицький намагався дістати м'яч у штрафному майданчику Динамо, проте не зміг цього зробити та опинився на газоні. Це не сподобалось Кадару і він вирішив штовхнути Тотовицького, який лежав.

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В підсумку червоні картки отримали захисник Шахтаря Ісмаїлі та "динамівець" Бурда.

Нагадаємо, Динамо перемогло Шахтар та здобуло Суперкубок України.

Шахтар – Динамо – 0:1 – відео гола та огляд матчу