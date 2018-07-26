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КДК ФФУ рассмотрит дело Исмаили 27 июля

15:40 64 Читати українською
КДК ФФУ рассмотрит дело Исмаили 27 июля
Исмаили / фото: ФК Шахтер

Секретарь КДК ФФУ Игорь Грищенко рассказал, что комитет уже завтра рассмотрит вопрос об исключении защитника Шахтера Исмаили в матче за Суперкубок Украины-2018 против Динамо.

Напомним, в матче Шахтер – Динамо за Суперкубок Украины-2018 Исмаили был удален с поля и пропустил поединок против Десны в 1 туре УПЛ. Позже появилась информация, что бразилец может получить дополнительную дисквалификацию и не сыграть против Динамо уже в рамках УПЛ.

Шахтер считает, что для дополнительной дисквалификации Исмаили нет никаких оснований

"Этот вопрос будет рассматриваться в пятницу, 27 июля, на заседании КДК ФФУ. Сейчас идет сбор всей информации, объяснений от арбитров, футболистов.

С учетом всего этого в пятницу будет вынесено решение, готовиться ли Исмаили к матчу с Динамо или нет", – цитирует Игоря Грищенко Footboom.

Шахтер – Динамо: видео потасовки футболистов, которая закончилась двумя удалениями

Суперкубок Украины

Шахтер - Динамо Киев: Суббота 21 июля 2018

Шахтер
Матч окончен
0 : 1
Динамо Киев
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Теги
Шахтер Шахтер КДК ФФУ Игорь Грищенко Шахтер - Динамо Киев Исмаили Исмаили ФФУ
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