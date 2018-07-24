Ісмаїлі може отримати дискваліфікацію та пропустити матч проти Динамо, – FootballHub

Захисник Шахтаря Ісмаїлі може отримати дискваліфікацію на три поєдинки та пропустити матч проти Динамо у третьому турі УПЛ.

Схоже, Ісмаїлі пропустить матч проти Динамо у третьому турі УПЛ.

Бразилець був вилучений у матчі проти киян за Суперкубок України через поштовх суперника в обличчя.

Шахтар – Динамо: відео сутички футболістів, яка закінчилась двома вилученнями

Згідно дисциплінарних норм – це дискваліфікація від 3 матчів.

За інформацією FootballHub арбітр зустрічі Труханов в протоколі вказав про удар суперника.

Чекаємо на рішення КДК ФФУ.

До слова, Динамо вдома прийматиме Шахтар 3 серпня у рамках третього туру чемпіонату України.

Суркіс: ФФУ карає Динамо матчем без глядачів, а Шахтарю лише закриває сектор