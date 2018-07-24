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Ісмаїлі може отримати дискваліфікацію та пропустити матч проти Динамо, – FootballHub

14:02 1554 Читать на русском
Ісмаїлі може отримати дискваліфікацію та пропустити матч проти Динамо, – FootballHub
Ісмаїлі / фото: ФК Шахтар

Захисник Шахтаря Ісмаїлі може отримати дискваліфікацію на три поєдинки та пропустити матч проти Динамо у третьому турі УПЛ.

Схоже, Ісмаїлі пропустить матч проти Динамо у третьому турі УПЛ.
Бразилець був вилучений у матчі проти киян за Суперкубок України через поштовх суперника в обличчя.

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Згідно дисциплінарних норм – це дискваліфікація від 3 матчів.

За інформацією FootballHub арбітр зустрічі Труханов в протоколі вказав про удар суперника.
Чекаємо на рішення КДК ФФУ.

До слова, Динамо вдома прийматиме Шахтар 3 серпня у рамках третього туру чемпіонату України.

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Суперкубок України

Шахтар - Динамо: Субота 21 липня 2018

Шахтар
Матч завершено
0 : 1
Динамо
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