Ісмаїлі може отримати дискваліфікацію та пропустити матч проти Динамо, – FootballHub

Збірна України — 15:21 626
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Україна на Євро-2018 U-19: його батька вбили терористи у Слов'янську – 4 роки потому екс-динамівець вийшов у півфінал
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Малком переходить у Барселону – всі деталі узгоджені, Рома залишилася ні з чимІспанія — 14:48 720
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Лунін потрапив на головну сторінку Marca – видання засипає українця компліментамиІспанія — 13:47 1391
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Буено вилетів до Києва для підписання контракту з Динамо, – ЗМІУкраїна — 13:30 1942
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Ярмоленко взяв участь у представленні третьої форми Вест Хема – цікавий роликАнглія — 12:21 1619
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