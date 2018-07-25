Шахтар вважає, що для додаткової дискваліфікації Ісмаїлі немає жодних підстав

Керівник юридичної служби Шахтаря Андрій Харитончук прокоментував інформацію про можливе збільшення дискваліфікації Ісмаїлі за вилучення в матчі проти Динамо за Суперкубок України-2018.

Нагадаємо, в матчі Шахтар – Динамо за Суперкубок України-2018 Ісмаїлі був вилучений з поля та пропустить поєдинок проти Десни в 1 турі УПЛ. Пізніше з'явилась інформація, що бразилець може отримати додаткову дискваліфікацію та не зіграти проти Динамо вже в рамках УПЛ.

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Начальник юридичної служби Шахтаря Андрій Харитончук вважає, що для цього немає жодних підстав.

"Згідно регламенту змагань, у арбітра є всього 60 хвилин, щоб відправити в УПЛ і ФФУ свій рапорт. Попри це повний рапорт з усіма поясненнями ми отримали лише 24 липня після обіду. Він датований 23 липня, тобто двома днями пізніше після гри.

У рапорті значиться, що футболіст Ісмаїлі був вилучений за агресивну поведінку на 90+5 хвилині, йому була показана червона картка. Далі ми уважно покадрово переглянули весь епізод.

Футболіст Шахтаря Тотовицький лежить на газоні, несподівано його штовхають два футболісти Динамо – Кендзьора і Кадар. З цього моменту починається бійка: Ісмаїлі виштовхують, він намагається вивільнитися і футболіст Бурда опиняється на газоні. Один матч Ісмаїлі вже повинен пропустити, так як рішення про червону картку вже було винесено арбітром.

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Немає ніяких підстав накладати додаткові санкції на Ісмаїлі. Ми очікуємо рішення КДК і також сподіваємося, що КДК подивиться епізод покадрово і розбереться", – розповів Харитончук в ефірі телеканалу "Футбол 1".