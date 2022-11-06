Динамо розібралося на виїзді з Чорноморцем в рамках 11 туру УПЛ (3:0). Звіт про гру читайте на "Футбол 24".

"Моряки" підходили до матчу проти Динамо у статусі аутсайдера УПЛ. Команда Григорчука разом з Інгульцем не здобули ще жодної перемоги у сезоні. Натомість кияни перебували у середині таблиці. Перед вояжем до Одеси вони вкотре зганьбилися в ЛЄ, програвши Фенербахче. Ба більше, чутки про можливу відставку Луческу зростали у геометричній прогресії. Отже "біло-синім" потрібно було перемагати, аби покращити як турнірне становище, так і мікроклімат в колективі.

Чорноморець – Динамо: склади і онлайн-трансляція матчу УПЛ

Стартовий відрізок минув за рівної боротьби в центрі поля. Динамівці нікуди не поспішали. А прокинулася команда Луческу на 13-й хвилині, створивши два поспіль небезпечних моменти. У обох випадках воротам Непогодова загрожував Циганков. Після фірмових зміщень в центр вінгер Динамо спершу пробив у голкіпера, а потім – поруч з ближньою стійкою.

Чорноморець на рівному місці організував несподівану і не менш гостру відповідь. Одесити швиденько розіграли стандарт у центрі поля, вивівши на ударну позицію Брагару. Останній ефектно підкручував з лівого кута штрафного, але промахнувся. На 24-й хвилині Сєлін спростив завдання своїй колишній команді, заплівши ноги Циганкову – пенальті. Сам же Віктор впевнено реалізував одинадцятиметровий.

Після забитого м'яча кияни не збавляли оберти, тоді як Чорноморець трохи підсів. Сидорчук стріляв над поперечкою, а Лонвейк з кількох метрів не зумів замкнути навісну передачу. Кузик натомість створив ідеальний момент для Гладкого, який звільнився від опіки захисників, але схибив ударом головою. Згодом вже влучності забракло дальній спробі Кабаєва. Зрештою на перерву команди пішли з мінімальною перевагою киян.

У перерві Луческу провів дві заміни: Гармаш вийшов замість Кабаєва, а Попов поступився місцем Сироті. Щоправда, швидкий м'яч "біло-синіх" у дебюті другого тайму організували інші гравці. Буяльський класно обігрався з Циганковим і точно пробив у дальній кут – 2:0. Домінування гостей вилилося у ще кілька небезпечних моментів біля воріт Непогодова.

Циганков фактично впритул пробивав після філігранної передачі Лонвейка – Непогодов виручив. А згодом вже сам нідерландець смачно приклався метрів з 20-ти, та кіпер Чорноморця знову був на висоті. Підопічні Григорчука майже не огризалися – великий контраст у порівнянні з першою половиною, коли "моряки" провели кілька симпатичних атак.

Вже на компенсованих хвилинах Ванат заробив пенальті після передачі Циганкова. Білий у підкаті зніс форварда Динамо. Виконувати вирок довірили Владу, який спокійно переграв Непогодова – 3:0. Кияни у підсумку піднялися на 6 сходинку (16 балів), а Чорноморець залишився на дні турнірної таблиці (3 пункти).