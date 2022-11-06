"Нам протистояла команда, яка вміє будувати свою гру. Дивує, що у них так мало очок, але я впевнений, що вони почнуть їх набирати. У нас було велике бажання виграти, щоб почати повертати собі втрачені позиції. Більшу частину матчу ми контролювали гру, але суперник при цьому створив нам проблеми, коли виходив у атаку.

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Останні хвилини гри були під контролем суперника, відчувалася втома після того часу, який ми провели в дорозі. Тому ми відійшли на власну половину поля, щоб грати за рахунком та діяти на контратаках. Але при цьому наша перемога не викликає сумнівів", – наводить слова Луческу прес-служба Динамо.

Перемога дозволила киянам вискочити на шосту сходинку УПЛ, однак відставання від лідерів досі відчутне – 7 очок до Шахтаря і 12 до СК Дніпро-1, який зіграв на один матч більше.

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