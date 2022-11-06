Чорноморець – Динамо – 0:3 – відео голів та огляд матчу
18:15 - Читать на русском
Динамо впевнено розібралося з Чорноморцем у матчі 11 туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд зустрічі.
завершено
Віктор Циганков 25’
Владислав Ванат 90+6’
25’ Віктор Циганков
90+6’ Владислав Ванат
Кияни виграли перший тайм завдяки пенальті. Екс-динамівець Сєлін підчепив Циганкова на вриванні, і сам постраждалий чітко реалізував вирок ударом по центру.
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Динамо довело справу до розгрому, забивши на початку і в кінці другого тайму. Циганков додав у свій актив асист на Буяльського, який закріпився на вершині перегонів бомбардирів (8 голів). Добив Чорноморець Ванат – також заробив пенальті і сам реалізував.
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