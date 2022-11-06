Динамо впевнено розібралося з Чорноморцем у матчі 11 туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд зустрічі.

Кияни виграли перший тайм завдяки пенальті. Екс-динамівець Сєлін підчепив Циганкова на вриванні, і сам постраждалий чітко реалізував вирок ударом по центру.

Динамо розгромило Чорноморець в Одесі – Циганков організував три голи

Динамо довело справу до розгрому, забивши на початку і в кінці другого тайму. Циганков додав у свій актив асист на Буяльського, який закріпився на вершині перегонів бомбардирів (8 голів). Добив Чорноморець Ванат – також заробив пенальті і сам реалізував.