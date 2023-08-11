Ліверпуль домовився з Брайтоном про трансфер Мойзеса Кайседо. Мерсисайдці запропонували 110 мільйонів фунтів, перебивши пропозиції Челсі та Баварії. Поки клуби готували офіційні папери, еквадорець приголомшив своїм рішенням.

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Кайседо повідомив Ліверпулю, що хоче перейти тільки в Челсі, інформує інсайдер Фабріціо Романо. Хавбек вирішив дотримати слово, яке він дав "синім" ще в травні, погодивши особистий контракт.

Челсі також не вимикається з боротьби та готовий заплатити більше за Ліверпуль. Брайтон після вчорашнього дедлайну відмовляється вести перемовини з лондонцями, але позиція футболіста змушує клуб відновити переговорний процес.

Кайседо відіграв лише один повноцінний сезон в АПЛ, однак прогрес під керівництвом Роберто Де Дзербі дав змогу 21-річному хавбеку миттєво піти на підвищення.