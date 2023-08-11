Клопп на сьогоднішній пресконференції підтвердив, що Ліверпуль узгодив з Брайтоном трансфер Мойзеса Кайседо за 110 мільйонів фунтів, який стане рекордним для британського ринку.

Ліверпуль виграв "аукціон" за зірку Де Дзербі, узгодивши трансфер за рекордні 110 млн фунтів

Після цього тренеру пригадали його ж слова з 2016-го, коли німець різко висловився про перехід Погба в МЮ: "Якщо це футбол, то я більше не хочу в ньому працювати. Інші клуби витрачають багато і беруть топ-футболістів. Я хочу вести бізнес інакше. Навіть якби в нас були такі гроші, я б робив не так".

Юргену натякнули на лицемірство. Довелося виправдовуватися: "Все змінилося. Чи подобається мені це? Ні. Чи помилявся я? Так. Якщо ви хочете кидатися цитатами 5-річної давнини – будь ласка. Тоді я думав так. Зараз розумію, що помилявся. Все просто. Ми хочемо зібрати найкращий склад у Ліверпулі".