Одна из главных трансферных саг лета получила неожиданный поворот. Футболист пошел против воли клубов.

Ливерпуль договорился с Брайтоном о трансфере Мойзеса Кайседо. Мерсисайдцы предложили 110 миллионов фунтов, перебив предложения Челси и Баварии. Пока клубы готовили официальные бумаги, эквадорец ошеломил своим решением.

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Кайседо сообщил Ливерпулю, что хочет перейти только в Челси, інформирует инсайдер Фабрицио Романо. Хавбек решил сдержать слово, которое он дал "синим" еще в мае, согласовав личный контракт.

Челси также не выключается из борьбы и готов заплатить больше Ливерпуля. Брайтон после вчерашнего дедлайна отказывается вести переговоры с лондонцами, но позиция футболиста вынуждает клуб возобновить переговорный процесс.

Кайседо отыграл лишь один полноценный сезон в АПЛ, однако прогресс под руководством Роберто Де Дзерби позволил 21-летнему хавбеку мгновенно пойти на повышение.