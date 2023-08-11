Еквадорський хавбек Мойзес Кайседо після переходу в Ліверпуль стане найдорожчим гравцем в історії клубу.

Ліверпуль домовився з Брайтоном про трансфер Мойзеса Кайседо, повідомляє Sky Sports. Еквадорець сьогодні пройде медогляд і підпише контракт з мерсисайдцями.

Челсі намагався забрати у Де Дзербі лідера – 80 мільйонів фунтів не вистачило

Брайтон у четвер влаштував заочний аукціон за свого лідера, встановивши дедлайн. Ліверпуль запропонував найвищу суму – 110 мільйонів фунтів, перебивши пропозиції Челсі (100 млн) та Баварії (90 млн).

Трансфер на 110 мільйонів стане найдорожчим за всю історію між клубами АПЛ. Ліверпуль поб'є власний рекорд. Як і Брайтон. "Чайки" купили Кайседо два роки тому за 4,5 млн фунтів.

Кайседо відіграв лише один повноцінний сезон в АПЛ, однак прогрес під керівництвом Роберто Де Дзербі дав змогу 21-річному хавбеку миттєво піти на підвищення.