Як відомо, 31 грудня 33-річний уругваєць дізнався покарання за слово "negrito" на адресу свого підписника в Instagram. Форвард дискваліфікований на 3 матчі та оштрафований на 100 тисяч фунтів. Манчестер Юнайтед вже заявив, що нападник не оскаржуватиме дане рішення.

Кавані дискваліфікований на 3 матчі за пост в Instagram – форвард Манчестер Юнайтед ще й заплатить космічний штраф

"Всім привіт. Не хочу надто вдаватися в цей неприємний для мене момент. Хочу донести до вас, що я приймаю дисциплінарні заходи, усвідомлюючи, що я – чужий у питаннях повсякденної англійської мови, але не поділяю такої точки зору. Перепрошую, якщо я зачепив когось, висловивши симпатію до свого друга, нічого іншого на меті не було. Ті, хто зі мною знайомі, розуміють, що я завжди шукаю елементарної радості і дружби.

Я вдячний за незліченні висловлення підтримки і симпатій на мою адресу. Моє серце спокійне, адже я знаю, що моє самовираження завжди пов'язане з теплотою щодо моєї культури і способу життя. Щиро обіймаю всіх", – написав уругваєць у Twitter.

Зауважимо, Кавані приєднався до МЮ в жовтні, підписавши контракт на 1 рік. У 9 матчах Прем'єр-ліги нападник забив 3 голи та двічі асистував партнерам.

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