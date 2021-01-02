Как известно, 31 декабря 33-летний уругваец узнал наказание за слово "negrito" в адрес своего подписчика в Instagram. Форвард дисквалифицирован на 3 матча и оштрафован на 100 тысяч фунтов. Манчестер Юнайтед уже заявил, что нападающий не будет оспаривать данное решение.

Кавани дисквалифицирован на 3 матча за пост в Instagram – форвард Манчестер Юнайтед еще и заплатит космический штраф

"Всем привет. Не хочу слишком вдаваться в этот неприятный для меня момент. Хочу донести до вас, что я принимаю дисциплинарные меры, осознавая, что я – чужой в вопросах повседневного английского языка, но не разделяю этой точки зрения. Извините, если я задел кого-то, выразив симпатию к своему другу, ничего другого целью не имел. Те, кто со мной знакомы, понимают, что я всегда ищу элементарной радости и дружбы.

Я благодарен за бесчисленные выражения поддержки и симпатий в мой адрес. Мое сердце спокойно, ведь я знаю, что мое самовыражение всегда связано с теплотой касательно моей культуры и образа жизни. Искренне обнимаю всех", – написал уругваец в Twitter.

Заметим, Кавани присоединился к МЮ в октябре, подписав контракт на 1 год. В 9 матчах Премьер-лиги нападающий забил 3 гола и дважды ассистировал партнерам.

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