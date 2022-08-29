Колишній нападник Наполі, ПСЖ та МЮ Едінсон Кавані за крок від переїзду в Іспанію.

35-річний форвард усно домовився про перехід у Валенсію. Контракт з іспанцями буде розрахований на два роки, інформує інсайдер Фабріціо Романо.

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Едінсон уже вирушив на Піренеї для завершення трансферу і ввечері повинен прибути на Месталью. Якщо нічого не зміниться в останній момент, то Кавані та Валенсія протягом найближчої доби підпишуть контракт. Раніше серед претендентів на гравця збірної Уругваю називали Фенербахче, Борусію Дортмунд та Вільяреал.

Нагадаємо, влітку нападник покинув Манчестер Юнайтед, за який виступав два роки, на правах вільного агента. До цього Едінсон грав за ПСЖ, Наполі та Палермо.

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Edinson Cavani to Valencia, here we go! Verbal agreement in place on two year contract — been told Cavani will arrive in Valencia today, so traveling from Madrid. ️ #Cavani



Barring any last minute changes, he will sign the contract with Valencia within 24h. pic.twitter.com/ORlSm5X5Cc — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 29, 2022