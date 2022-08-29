Ноттінгем Форест після виходу в еліту англійського футболу майже повністю змінив команду.

Черговим новачком "лісників" став Ренан Лоді. Атлетіко відпустив 24-річного гравця в оренду з правом викупу, повідомляє офіційний сайт Ноттінгем Форест.

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За інформацією ЗМІ, англійці заплатять за оренду 5 мільйонів євро та зможуть викупити контракт гравця по завершенні сезону ще за 30 мільйонів. Варто зауважити, що це вже 18-й новачок команди під час літнього трансферного вікна.

До слова, Ренан Лоді захищав кольори Атлетіко з літа 2019 року. У минулому сезоні бразилець відіграв за команду Дієго Сімеоне 42 матчі у всіх турнірах, у яких забив 4 голи та віддав 6 результативних передач.

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