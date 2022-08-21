Іспанія, Ла Ліга, 2-й тур

Атлетік – Валенсія – 1:0

Гол: Беренгер, 43

Атлетіко – Вільяреал – початок матчу о 20:30

Реал Мадрид розгромив Сельту – Модріч забив шедевральний гол, Азар не реалізував пенальті

У першому матчі дня Атлетік приймав Валенсію. Гаттузо вже на початку зустрічі змушений був провести екстрену заміну через травму Дуро. "Кажани" більше володіли м'ячем, в той час як господарі не возились зі снарядом, а намагались бити по воротах за найменшої можливості. Одна з таких спроб завершилась успіхом на останніх хвилинах першого тайму – Беренгер поцілив у правий нижній кут.

Вже у доданий час Іньякі Вільямс подвоїв рахунок, але рефері зафіксував офсайд і Атлетік пішов на перерву за мінімальної переваги. Наприкінці матчу інший Вільямс, той що Ніко, також повторив долю свого однофамільця – його гол скасували через положення поза грою. Зрештою, поєдинок так і завершився мінімальною перемогою господарів.

Бетіс втримав перемогу над Мальоркою й вийшов у лідери Прімери, Осасуна завдяки двом пенальті здолала Кадіс