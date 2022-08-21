Атлетік мінімально здолав Валенсію – колективний нефарт Вільямсів не зіпсував дебюту перед власними вболівальниками
У неділю у 2-му турі чемпіонату Іспанії відбулось декілька матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".
Іспанія, Ла Ліга, 2-й тур
Атлетік – Валенсія – 1:0
Гол: Беренгер, 43
Атлетіко – Вільяреал – початок матчу о 20:30
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У першому матчі дня Атлетік приймав Валенсію. Гаттузо вже на початку зустрічі змушений був провести екстрену заміну через травму Дуро. "Кажани" більше володіли м'ячем, в той час як господарі не возились зі снарядом, а намагались бити по воротах за найменшої можливості. Одна з таких спроб завершилась успіхом на останніх хвилинах першого тайму – Беренгер поцілив у правий нижній кут.
Вже у доданий час Іньякі Вільямс подвоїв рахунок, але рефері зафіксував офсайд і Атлетік пішов на перерву за мінімальної переваги. Наприкінці матчу інший Вільямс, той що Ніко, також повторив долю свого однофамільця – його гол скасували через положення поза грою. Зрештою, поєдинок так і завершився мінімальною перемогою господарів.
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