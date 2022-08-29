Кавани договорился о переходе в новый клуб после прощания с МЮ
Бывший нападающий Наполи, ПСЖ и МЮ Эдинсон Кавани в шаге от переезда в Испанию.
35-летний форвард устно договорился о переходе в Валенсию. Контракт с испанцами будет рассчитан на два года, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
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Эдинсон уже отправился на Пиренеи для завершения трансфера и вечером должен прибыть на Месталью. Если ничего не изменится в последний момент, то Кавани и Валенсия в ближайшие сутки подпишут контракт. Ранее среди претендентов на игрока сборной Уругвая называли Фенербахче, Боруссию Дортмунд и Вильярреал.
Напомним, летом нападающий покинул Манчестер Юнайтед, за который выступал два года, на правах свободного агента. До этого Эдинсон играл за ПСЖ, Наполи и Палермо.
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