У вівторок, 24 жовтня, Гаврановіч завершив ігрову кар'єру. Про це інформує швейцарський портал RSI. У липні 33-річний гравець став вільним агентом, але так і не зумів знайти собі новий клуб. Його останньою командою в кар'єрі став турецький Кайсеріспор.

Екс-нападник Динамо завершив кар'єру в 32 роки

Згідно з джерелом, Гаврановіч вів переговори з Сьйоном, але вони так і не увінчалися успіхом. Зрештою, Маріо вирішив звести свою сім'ю до пріоритету і завершити кар'єру, щоб більше часу проводити в колі близьких.

У своїй кар'єрі Гаврановіч встиг пограти за низку швейцарських клубів, Шальке, Майнц, Рієку, загребське Динамо і Кайсеріспор. У складі збірної Швейцарії він зіграв 41 матч і забив 16 м'ячів. Його гол у ворота Франції на 90-й хвилині в 1/8 фіналу Євро-2020 перевів протистояння в додатковий час і серію пенальті. Згодом Гаврановіч забив у післяматчевій серії та вибив команду Дідьє Дешама з турніру. Загалом форвард забив за свою кар'єру 236 м'ячів.

Маріо виграв два Кубки Швейцарії, Кубок Німеччини, шість чемпіонських титулів у Хорватії та три Кубки Хорватії.

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