Євро-2024, відбір

Швейцарія – Білорусь – 3:3

Голи: Шакірі, 28, Аканджі, 89, Амдуні, 90 – Ебонг, 61, Поляков, 69, Антілевський, 84

Чехія – Фарери – 1:0

Гол: Соучек, 76 (пен)

Швейцарія була вже однією ногою на Євро, але сьогодні вирішила ускладнити собі завдання. "Наті" примудрилися вдома віддати очки Білорусі, яку УЄФА відмовляється дискваліфіковувати за допомогу окупантам у війні проти України.

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Швейцарці домінували в першому таймі, не злазячи з воріт суперника. Масовану оборону білорусів зламав Шакірі. Джердан філігранним ударом поклав м'яч під дальню стійку. Здавалося, що господарі все контролюють, однак по перерві трапилося щось дивне.

Білорусь зрівняла рахунок першим моментом – Ебонг замкнув навіс з флангу. Швейцарія прокинулася та рвонула в атаку, але пропустила контру на власні ворота. Гості жахливо завершили той випад, однак заробили кутовий. Поляков пробив головою точно в "дев'ятку".

Білоруси ще раз зловили фаворита на контратаці, після чого забив Антілевський. А далі був час для камбеку Швейцарії. Аканджі відгукнувся на подачу Шакірі зі стандарту та скоротив відставання, а на останніх хвилинах Амдуні вирвав нічию.

Швейцарія з 15 очками залишилася на вершині групи І, а Білорусь з 7 балами має п'яте місце.

Чехія теж могла осоромитися на власному полі. Команда ніяк не могла пробити Фарери. У першому таймі чехи завдали 23 ударів, оббили каркас воріт, але в сітку м'яч не загнали. У другому таймі муки продовжилися. Врятував пенальті, реалізований Соучеком. Чехія набрала 11 очок і піднялася на друге місце групи Е.