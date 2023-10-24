Во вторник, 24 октября, Гавранович завершил игровую карьеру. Об этом информирует швейцарский портал RSI. В июле 33-летний игрок стал свободным агентом, но так и не сумел найти себе новый клуб. Его последней командой в карьере стал турецкий Кайсериспор.

Экс-нападающий Динамо завершил карьеру в 32 года

Согласно источнику, Гавранович вел переговоры с Сьоном, но они так и не увенчались успехом. В конце концов, Марио решил возвести свою семью в приоритет и завершить карьеру, чтобы больше времени проводить в кругу близких.

В своей карьере Гавранович успел поиграть за ряд швейцарских клубов, Шальке, Майнц, Риеку, загребское Динамо и Кайсериспор. В составе сборной Швейцарии он сыграл 41 матч и забил 16 мячей. Его гол в ворота Франции на 90-й минуте в 1/8 финала Евро-2020 перевёл противостояние в дополнительное время и серию пенальти. Впоследствии Гавранович забил в послематчевой серии и выбил команду Дидье Дешама из турнира. В целом форвард забил за свою карьеру 236 мячей.

Марио выиграл два Кубка Швейцарии, Кубок Германии, шесть чемпионских титулов в Хорватии и три Кубка Хорватии.

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