"Дорогі друзі та футбольні фанати. Минулого тижня я зміг повести сина в перший клас, а донечку – в дитячий садок. Ці події принесли мені велику радість. Нещодавно разом із родиною я вирішив повернутися до Швейцарії.

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Однак сьогодні хочу офіційно повідомити про закінчення моєї активної футбольної кар'єри. Протягом останніх тижнів та місяців, після напружених обговорень з моєю родиною та оточенням, я відчув, що настав час нарешті повісити бутси на цвях.

Дякую тренерам, партнерам по команді, вболівальникам та всім, хто підтримував та супроводжував мене протягом моєї кар'єри. Після вивчення спортивного мененджменту планую найближчим часом розпочати тренерські курси. З нетерпінням чекаю зустрічі з вами на футбольному полі", – написав Мехмеді в Instagram.

Останнім клубом 32-річного швейцарця був турецький Антальяспор, який він покинув по завершенні сезону 2022/23. Також Мехмеді виступав за Цюріх, Байєр, Вольфсбург та Фрайбург. У сезоні 2012/13 захищав кольори київського Динамо – 31 матч, 1 гол, 2 асисти. За збірну Швейцарії Мехмеді зіграв 76 поєдинків, забив 10 голів.

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