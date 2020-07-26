"Кат може стати жертвою", – дружина Маліновського підтримала коханого фразою легенди Серії А

Хавбек Аталанти Руслан Маліновський оговтується після незабитого пенальті у матчі проти Мілана (1:1).

"Пенальті – це смертельний вирок, за яким кат може стати жертвою", – написала Роксана Маліновська в Instagram. Ця культова фраза належить колишньому нападнику Роми та збірної Італії Франческо Тотті.

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Нагадаємо, лідер збірної України заробив 11-метровий у поєдинку з Міланом і взявся сам його реалізовувати. Проте фортуна підвела Руслана – удар парирував голкіпер суперника, а в підсумку Аталанта не дорахувалась двох очок.

У нинішньому сезоні Серії А Маліновський провів 32 матчі, в яких відзначився 7-ма голами та 4-ма асистами.

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