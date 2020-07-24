Маліновський не зміг реалізувати пенальті в матчі з Міланом – відео промаху українця

Хавбек Аталанти Руслан Маліновський втратив чудову нагоду відзначитися голом у матчі 36 туру Серії А проти Мілана.

Українець на 26 хвилині не реалізував пенальті, який сам заробив.

Удар Маліновського з "позначки" вийшов вкрай невдалим – голкіпер Мілана Доннарумма залишився по центру і парирував постріл. Таким чином, Руслан вперше не реалізував пенальті у складі Аталанти.

Нагадаємо, гравець збірної України у поточному сезоні провів 40 поєдинків у всіх турнірах, забив 8 голів і віддав 7 результативних передач.

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