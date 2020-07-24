Маліновський не зміг реалізувати пенальті в матчі з Міланом – відео промаху українця

Франція — 00:17 75
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ПСЖ виграв Кубок Франції ціною травми Мбаппе – слабкий матч Неймара і Ко, яких зупинив розкішний голкіпер
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Мілан – Аталанта: Маліновський повертається на битву лідерів Серії А 2020 проти Ібрагімовіча – онлайн-трансляція матчуІталія — 24 лип 3342
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