toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Італія
ДИНАМО МІРЧА ЛУЧЕСКУ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ

Маліновський не зміг реалізувати пенальті в матчі з Міланом – відео промаху українця

24 липня 23:26 - Читать на русском
Маліновський не зміг реалізувати пенальті в матчі з Міланом – відео промаху українця
Руслан Маліновський / Getty Images

Хавбек Аталанти Руслан Маліновський втратив чудову нагоду відзначитися голом у матчі 36 туру Серії А проти Мілана.

14’ Хакан Чалханоглу
 
Дуван Сапата 34’
14’ Хакан Чалханоглу
34’ Дуван Сапата

Українець на 26 хвилині не реалізував пенальті, який сам заробив.

Удар Маліновського з "позначки" вийшов вкрай невдалим – голкіпер Мілана Доннарумма залишився по центру і парирував постріл. Таким чином, Руслан вперше не реалізував пенальті у складі Аталанти.

Нагадаємо, гравець збірної України у поточному сезоні провів 40 поєдинків у всіх турнірах, забив 8 голів і віддав 7 результативних передач.

Мілан – Аталанта: Маліновський повертається на битву лідерів Серії А 2020 проти Ібрагімовіча – онлайн-трансляція матчу

blog_ava
Батько Мессі переїхав у Мілан – італійська преса анонсує епічний трансфер
24 липня
11725
Теги
Італія Головне Українці за кордоном Мілан - Аталанта Руслан Руслан Маліновський Аталанта Аталанта Відеоновини
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
16
год
:
22
хв
Колос
17:00
СК Дніпро-1
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук