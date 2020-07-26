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"Палач может стать жертвой", – жена Малиновского поддержала любимого фразой легенды Серии А

08:00 - Читати українською
"Палач может стать жертвой", – жена Малиновского поддержала любимого фразой легенды Серии А
Руслан Малиновский / Фото Getty Images

Хавбек Аталанты Руслан Малиновский приходит в себя после незабитого пенальти в матче против Милана (1:1).

14’ Хакан Чалханоглу
 
Дуван Сапата 34’
14’ Хакан Чалханоглу
34’ Дуван Сапата

"Пенальти – это смертельный приговор, при котором палач может стать жертвой", – написала Роксана Малиновская в Instagram. Эта культовая фраза принадлежит бывшему нападающему Ромы и сборной Италии Франческо Тотти.

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Напомним, лидер сборной Украины заработал 11-метровый в поединке с Миланом и взялся сам его реализовывать. Однако фортуна подвела Руслана – удар парировал голкипер соперника, а в итоге Аталанта не досчиталась двух очков.

В нынешнем сезоне Серии А Малиновский провел 32 матча, в которых отметился 7-ю голами и 4-мя ассистами.

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Теги
Италия Украинцы за рубежом Руслан Руслан Малиновский Аталанта Аталанта Жены футболистов Милан - Аталанта
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