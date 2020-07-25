"Цей с*чий син Маліновський отримав своє покарання": Італія лютує після змарнованого українцем пенальті в Мілані

Український півзахисник провів блідий матч проти Мілана – ще й пенальті не зміг реалізувати. Очевидно, що Руслану Маліновському добряче дісталося від італійських ЗМІ та уболівальників.

Напевно, Руслан Маліновський вперше після свого переїзду в Італію отримав настільки потужну долю критики. Тамтешні ЗМІ та тіфозі, звісно, акцентують увагу на програній дуелі Джанлуїджі Доннаруммі, але й наголошують, що і рівень гри українця у матчі з Міланом залишав бажати кращого. Останнім часом Маліновський привчив говорити про себе лише позитивно – його результати після відновлення Серії А цього варті. Що ж, тепер настав час ложки догтю.

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La Gazzetta dello Sport винесла конфуз українця в заголовок, назвавши "хресним шляхом Маліновського", та поставила українцю найменшу оцінку серед усіх гравців на полі – 4.5. "Злість – єдина хороша річ, яку він продемонстрував сьогодні ввечері. Це ніяк не стосується того, що він уже демонстрував раніше, і з тих пір це просто жорстокий шлях невизначеності і навіть банальних помилок. Він дуже мало давав команді, іноді навіть позбавляв", – пише про гру Руслана видання.

А от портал Сalciomercato не став "вішати усіх собак" на Маліновського. Оцінку 5.5 отримали іще три виконавці: Голліні, Хатебур і Гозенс, а Толої взагалі награв лише на п'ятірку (у цьому випадку, як ви вже зрозуміли, це не дуже добре). Журналісти видання відзначають, що 27-річний українець "був не таким блискучим, як у попередніх матчах, погано виконав пенальті, а от Мурієль, який замінив нашого земляка, приніс жвавість і глибину в нервову атаку Аталанти".

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Італійський Eurosport визначив як найгірших Толої та Маліновського, обом поставивши по 5 балів. У грі українця знайшли єдиний позитив: "Він робить лише одну річ, що заслуговує на увагу, коли, також через наївність Більї, він отримує право на пенальті та можливість зробити рахунок 1:1. Але провалюється з покаранням, адже його удар був майстерно прочитаним Доннаруммою. Окрім цього епізоду, він не натхненний, як зазвичай".

Corriere della Sera оцінила найменшим балом голкіпера Голліні та Маліновського, але закликає не "знищувати" хавбека, якому знайшла виправдання: "У нього не вийшло, але для чого було відправляти його виконувати покарання? За секунду до цього він перебував за 50 метрів, а до його його ноги прикладали лід".

Видання TuttoMercatoWeb теж не поділяє загальних настроїв щодо промаху Руслана з 11-метрової позначки. TMW визнало найгіршим у матчі Голліні (5), а про Маліновського (5.5) написало таке: "Його заслуга – завоювати строгість і "провину" за те, що Доннарумма літає і зупиняє його. Іноді прямолінійний, більш неточний, ніж повинен бути. Ніяких катастроф, але це точно не один з його найкращих вечорів".

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Регіональний потрал Сalcio Аtalanta оцінив Маліновського найменшою оцінкою в команді (5). "Габбія посадив його у клітку, але, щоб зупинити, мусить здійснити порушення правил. Білья з ризиком нанести Руслану реальну травму, і він отримує дорогоцінний пенальті. Дуже погано, що він недооцінює Доннарумму. Потім він програє, втрачає м'яч, тому Гасп міняє його".

Твіттер традиційно вибухнув епітетами на адресу Маліновського. Щоправда, цього разу користувачі не підбирали слів і зробили Руслана одним із головних винуватців втраченої, на їхню думку, перемоги. Зрештою, з подібними ситуаціями теж потрібно справлятися. Будемо сподіватися, що це не позначиться на впевненості українця і в найближчих матчах він знову дасть привід говорити про себе і свою грою із захопленням. Ну а наразі якось так:

"Сапата спокійно б забив. Тренерам потрібно давати більш чіткі вказівки".

#Malinovskyi che va a battere il rigore. Bah.... Zapata avrebbe segnato tranquillamente. Pesanti gli errori dal dischetto. Gli allenatori dovrebbero dare indicazioni piu precise in queste situazioni. Lukaku ha praticamente fatto perdere chances scudetto all Inter Vs il Bologna — Actually Soccer (@Actually_Soccer) July 25, 2020

"Цей с**чий син Маліновський отримав своє покарання, найкращий воротар Італії врятував".

Ma quel figlio di puttana di Malinovskyi mi si è fatto parare il rigore dal portiere più forte in Italia — Eriksante (@DanishGuisante) July 25, 2020

"Вболівальники були вражені голом Ювентусу і хотіли бачити Маліновського у старті. Сьогодні ввечері вони помітили, що не все те золото, що блищить".

Per la Juve le cose sono andate benissimo invece, il distacco dalle inseguitrici si è sempre ampliato...

Ma i tifosi, con fare uterino, non si accontentavano. E volevano #Malinovskyi a Torino d 1 partita azzeccata. Per poi accorgersi stasera che non è tutto oro ciò che luccica... — CHANGE2020 (@CarloAl87550029) July 24, 2020

"Рівень Папу Гомеса і Маліновського сьогодні нижчий за середній".

Papu Gomez e Malinovskyi estão abaixo da média hoje, embora não falte movimentação. No entanto, Freuler e De Roon fazem uma partidaça na marcação e também fazem as vezes de aparecer no ataque. Eles ficam um pouco mais livres, uma vez que, principalmente Gosens, está mais contido. — Atalanta Brasil (@atalantabrasil) July 24, 2020

"Якби ж цей пенальті "богині" не був викинутим Маліновським..."