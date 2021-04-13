"Мораєс повністю і щодня віддається своїй роботі. Тренери найчастіше люблять саме таких гравців. Не тільки за голи, а за те, що він робить крім забитих м'ячів.

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У нього багато завдань – пресинг, реакція на втрату м'яча, проникання в зони та інше. Я дуже радий, що зараз Жуніор ще й почав забивати", – цитує Каштру офіційний сайт Шахтаря.

У нинішньому сезоні УПЛ за 16 матчів Жуніор забив лише 6 м'ячів. Для порівняння, у попередньому розіграші чемпіонату України Мораєс відзначився 20-ма голами.

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