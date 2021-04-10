Очікувано дербі Донеччини розпочалося під диктовку "гірників". Ослаблений кадрово Маріуполь віддав ініціативу супернику й зосередився на обороні власних воріт. Перший сигнал небезпеки пролунав уже на 3-й хвилині, коли Гальчук парирував небезпечний постріл після помилки Кошкоша.

До 20-ї хвилини Шахтар ще кілька разів потурбував кіпера приазовців. Спочатку Соломон цілив у дальній кут (воротарський сейв), далі Гальчук впіймав удар Майкона в куті, а після спроби Алана Патріка м'яч пролетів поруч зі стійкою. Зате на 22-й команда Маркевича неабияк огризнулася. Це Меліченко несподівано, передусім для Трубіна, пробив у праву дев'ятку, але трохи не влучив.

Та щойно здалося, що Маріуполь осмілів і ось-ось вирівняє гру, як "гірники" забили. Жуніор Мораєс перед карним майданчиком отримав пас від Додо, накрутив трьох оборонців і розкішно поклав під поперечину – 0:1!

Оговтатися приазовцям від такого несподіваного нокдауну донеччани можливості не надали. Уже за три хвилини Шахтар закріпив власну перевагу другим голом. Сольний номер виконав Манор Соломон. Ізраїльтянин у звичній для себе манері змістився з флангу до штрафної зони суперника, хитнув Уханя і за дугою поклав під дальню стійку.

У перерві штаб Каштру, вочевидь, вирішив перейти в економ-режим і зняв із гри ключових хавбеків – Майкона та Степаненка. Через тиждень на "гірників" чекає Класичне протистояння із Динамо, тому обережність керманича донеччан цілком можна зрозуміти.

На старті другої половини команди обмінялися моментами. Меліченко розігнав атаку правим флангом Маріуполя, проте Трофимюку завадили зіграти на випередження на стійці. А ось "гірник" Тете не зміг замкнути простріл із лівого флангу, бо Чоботенко власним корпусом заблокував удар бразильця із меж воротарського майданчика.

На 57-й хвилині знову пряовив себе кіпер приазовців Гальчук, вчасно перервавши зрячий простріл Мораєса на дальню стійку. А на 66-й після легкого навісу Соломона доводити рахунок до розгромного зобов'язаний був Тете, але цього разу за Маріуполь зіграв каркас воріт. Ще через п'ять хвилин вінгер зіпсував пас Додо, змарнувавши перспективний момент у центрі карної зони.

На 78-й хвилині вирішив нагадати про себе арбітр. Харків'янин Абдула в абсолютно ігровому епізоді з дуеллю Додо та Гальчука угледів порушення правил голкіпером і призначив одинадцятиметровий. До позначки підійшов Мораєс і переграв воротаря Маріуполя підсічкою по центру – 0:3. VAR тут був би вкрай доречним...

Останні десять хвилин ігрового часу перетворилися на формальність. Завдяки перемозі Шахтар скоротив (принаймні, тимчасово) відставання від Динамо до 4-х очок нагорі УПЛ. Натомість Маріуполь залишився на 9-й сходинці.

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