"Мораес полностью и ежедневно отдается своей работе. Тренеры чаще всего любят именно таких игроков. Не только за голы, а за то, что он делает кроме забитых мячей.

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У него много задач – прессинг, реакция на потерю мяча, проникновения в зоны и прочее. Я очень рад, что сейчас Жуниор еще и начал забивать", – цитирует Каштру официальный сайт Шахтера.

В нынешнем сезоне УПЛ за 16 матчей Жуниор забил лишь 6 мячей. Для сравнения, в предыдущем розыгрыше чемпионата Украины Мораес отличился 20-ю голами.

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