"Про те, що матч з Динамо дуже важливий, думаю, говорити зайвий раз не варто. Ми все ще продовжуємо боротьбу за чемпіонство.

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Незважаючи на те, що між нами і Динамо 7 очок різниці, ще нічого не втрачено. Перемога – це найважливіше. Гол також має значення, але головна мета – перемога", – сказав Мораєс у програмі Великий футбол.

Шахтар прийматиме Динамо 17 квітня, початок двобою о 19:30. Нагадаємо, для Жуніора це принципове протистояння, адже у 2018-му він зі скандалом перейшов з табору "біло-синіх" до "гірників".

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