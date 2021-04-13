"Шахтар зберігає шанси на чемпіонство", – Мораєс готується до бою з Динамо
Форвард Шахтаря Жуніор Мораєс вже в суботу зустрінеться із своїм колишнім клубом.
"Про те, що матч з Динамо дуже важливий, думаю, говорити зайвий раз не варто. Ми все ще продовжуємо боротьбу за чемпіонство.
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Незважаючи на те, що між нами і Динамо 7 очок різниці, ще нічого не втрачено. Перемога – це найважливіше. Гол також має значення, але головна мета – перемога", – сказав Мораєс у програмі Великий футбол.
Шахтар прийматиме Динамо 17 квітня, початок двобою о 19:30. Нагадаємо, для Жуніора це принципове протистояння, адже у 2018-му він зі скандалом перейшов з табору "біло-синіх" до "гірників".
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