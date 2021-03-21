"Ми контактували з Алексом Тейшейрою, тому що контракти наших ветеранів закінчуються, але у нього дуже великі запити: він має пропозиції з Саудівської Аравії і Катару та просить зарплату, як у топ-клубах, для повернення в Європу.

Тайсон озвучив власну версію переведення у дубль Шахтаря

Нам потрібно буде замінити Тайсона, який відкинув всі пропозиції за контрактом і, можливо, повернеться до Бразилії. Не розумію, чому багато клубів, які стежили за ним, включаючи Рому і Мілан, навіть не намагалися підписати його. Після 10 років він вирішив зробити свій вибір в житті і закінчити подорож там, де хоче", – зазначив Ніколіні у інтерв'ю журналісту Ніколі Скірі.

Нагадаємо, напередодні Шахтар перевів Тайсона у дубль – за словами директора з футболу "гірників" Даріо Срни норовливий бразилець відмовився розминатися і виходити на заміну у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи з Ромою. Окрім того, футболіст виплатить чималий штраф за свою поведінку.

До слова, Тайсон виступає за Шахтар з 2013 року. У поточному сезоні провів за "гірників" 24 матчі у всіх турнірах, забив 2 голи та віддав 1 асист. Влітку 33-річний вінгер стає вільним агентом, і преса активно сватає його в бразильский Інтернасьйонал.

Найбільший провал в історії чемпіонату України – Ахметов давав йому будь-яку суму, а він навмисне грав погано