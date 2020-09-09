"Коли за спиною немає титулів, завжди є сумнів: чи зможу? Але тоді я відчував впевненість в собі, я був мотивований. Зрозумів, що в клубі головна мета – чемпіонство в Україні та продовження виступів в Європі.

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Мене запитували: а міг би Шахтар поборотися за титул в Португалії? Я сказав, що поза всякими сумнівами. Шахтар – це кандидат на перемогу в Прімейра-лізі поряд з Бенфікою та Порту.

У Шахтарі департаменти планування і логістики роблять неймовірну роботу, але, звичайно, якби була можливість грати на Донбас Арені – це було б фантастично. Однак команда, як і я, перебуває далеко від свого дому, і це відповідальність, покладена на нас. На стадіоні може бути 5-6 тисяч, але я вірю, що величезна кількість людей підтримує Шахтар", – розповів Каштру Youtube-каналу "гірників".

Нагадаємо, до роботи у Шахтарі фахівець встигу попрацювати у низці португальських клубів, серед яких – Порту, Ріу Аве, Шавеш, Віторія Гімараєш та інші.

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