"Коли тренера запрошує якийсь клуб, він повинен розуміти, в якому контексті належить працювати. Я завжди це роблю. Зрозуміло, що завжди в голові є певні сумніви: погоджуватися чи ні.

У Шахтарі є проект. У президента є певний проект на клуб, і ми повинні за ним працювати. Це не залежить від людей, це залежить від адміністрації клубу. І коли у нас було перше зібрання з президентом, я прекрасно знав усіх гравців.

Ми, до речі, з Паулу Фонсекою працювали разом в Порту, ​​і побудували чудові стосунки. З тих пір, як він залишив Португалію, я чудово за ним стежив. Бачив багато матчів Шахтаря з ним, тому знав цю команду. А потім просто, коли надійшла пропозиція, більш глибоко став вивчати це питання", – розповів Каштру для клубного Youtube-каналу "гірників".

Нагадаємо, у своєму дебютному сезоні у Шахтарі португальський фахівець здобув золоті медалі УПЛ та дістався до півфіналу Ліги Європи.

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