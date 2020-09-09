"Когда за спиной нет титулов, всегда есть сомнение: смогу ли? Но тогда я чувствовал уверенность в себе, я был мотивирован. Понял, что в клубе главная цель – чемпионство в Украине и продолжение выступлений в Европе.

Каштру изучил всех игроков Шахтера перед первой встречей с Ахметовым

Меня спрашивали: а мог бы Шахтер побороться за титул в Португалии? Я сказал, что вне всяких сомнений. Шахтер – это кандидат на победу в Примейра-лиге наряду с Бенфикой и Порту.

В Шахтере департаменты планирования и логистики делают невероятную работу, но, конечно, если бы была возможность играть на Донбасс Арене – это было бы фантастически. Однако команда, как и я, находится далеко от дома, и это ответственность, возложенная на нас. На стадионе может быть 5-6 тысяч, но я верю, что огромное количество людей поддерживает Шахтер", – рассказал Каштру Youtube-каналу "горняков".

Напомним, до работы в Шахтере специалист успел поработать в ряде португальских клубов, среди которых – Порту, Риу Аве, Шавеш, Витория Гимараеш и другие.

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