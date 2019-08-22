Каштру неоднозначно прокоментував чутки про відхід Бланко Лещука

Головний тренер Шахтаря розповів про майбутнє аргентинського форварда Густаво Бланко Лещука.

"Нічого не можу сказати, це новина і для мене. Окей, це нормально.

Бланко Лещук може опинитись в Кадісі

У футболі ми спілкуємося з усіма. Я не планував сьогодні з вами розмовляти, вести переговори, але ми їх ведемо. Це абсолютно нормально, що Бланко також веде переговори", – наводить слова Каштру Tribuna.

Каштру – про призначення Михайличенка: Він чудово знає український футбол та прекрасно розуміє, куди прийшов

Нагадаємо, минулий сезон Бланко Лещук провів в оренді за Малагу, однак цього літа він повернувся у склад чемпіонів України.