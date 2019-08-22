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Каштру неоднозначно прокоментував чутки про відхід Бланко Лещука

17:45 406 Читать на русском
Каштру неоднозначно прокоментував чутки про відхід Бланко Лещука
Луїш Каштру / Офіційний сайт Шахтаря

Головний тренер Шахтаря розповів про майбутнє аргентинського форварда Густаво Бланко Лещука.

"Нічого не можу сказати, це новина і для мене. Окей, це нормально.

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У футболі ми спілкуємося з усіма. Я не планував сьогодні з вами розмовляти, вести переговори, але ми їх ведемо. Це абсолютно нормально, що Бланко також веде переговори", – наводить слова Каштру Tribuna.

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Нагадаємо, минулий сезон Бланко Лещук провів в оренді за Малагу, однак цього літа він повернувся у склад чемпіонів України.

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Теги
Трансфери Луїш Каштру Луїш Каштру Шахтар Шахтар Густаво Бланко Лещук Густаво Бланко Лещук Трансфери Шахтаря
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